قانوني: العراق سيكون تحت

2019/12/26 | 21:59 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد الخبير القانوني، والمحلل السياسي امير الدعمي، اليوم الخميس، اخضاع العراق للبند السابع والوصاية الدولية، في حال استمرار الخرق للمدد الدستورية .وقال...

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