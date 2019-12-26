تحالف البناء يطالب البرلمان بمحاسبة

2019/12/26 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدر تحالف البناء بيانا دعا فيه مجلس النواب الى محاسبة رئيس الجمهورية برهم صالح بتهمة حنث اليمين الدستوري على اثر تقديم استقالته اليوم الى البرلمان .

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