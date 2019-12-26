2019/12/26 | 22:04 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشابندر : رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح لا يهدد بالاستقالة انما يتعهد بها اذا خُيّر بين الالتزام بالدستور و تكليف مرشّح الكتلة الأكبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 22:04.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر : رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح لا يهدد بالاستقالة انما يتعهد بها اذا خُيّر بين الالتزام بالدستور و تكليف مرشّح الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر : رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح لا يهدد بالاستقالة انما يتعهد بها اذا خُيّر بين الالتزام بالدستور و تكليف مرشّح الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر : رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح لا يهدد بالاستقالة انما يتعهد بها اذا خُيّر بين الالتزام بالدستور و تكليف مرشّح الكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).