2019/12/26 | 22:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشابندر : رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح لا يهدد بالاستقالة انما يتعهد بها اذا خُيّر بين الالتزام بالدستور و تكليف مرشّح الكتلة الأكبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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