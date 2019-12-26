بيان صادر عن جبهة الإنقاذ والتنمية

2019/12/26 | 22:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم تعرب جبهة الإنقاذ والتنمية عن تقديرها العالي للموقف المسؤول للسيد رئيس الجمهورية ، وتعده أهلا لكل فخر واعتزاز ، ذلك أنه أثبت تمسكه الواضح بجوهر الدستور […]

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