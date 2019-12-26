2019/12/26 | 22:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جديد قطع تقاطع شارع التجاري وسط البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من جديد قطع تقاطع شارع التجاري وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من جديد قطع تقاطع شارع التجاري وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).