مقتل واصابة 3 مدنيين باطلاق نار على طريق العلم كركوك

2019/12/26 | 22:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، الخميس، عن مقتل مدني واصابة اثنين آخرين باطلاق نار مباشر استهدف عجلة كانوا يستقلونها على طريق العلم كركوك....

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