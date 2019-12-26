قيادي بالحكمة: الاسماء التي طرحها مقرب من الصدر لا تنطبق عليها المعايير ونخشى تسوية بين الفتح وسائرون

2019/12/26 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال القيادي بتيار الحكمة أيسر الجادري، الخميس 26 كانون الاول 2019، إن المرشحين الثلاثة الذين قدمهم صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم لا تنطبق عليهم المعايير، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون قادرا على انجاز ما مطلوب منه.

وذكر الجادري خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة دجلة الفضائية، إن "تحالفي الفتح وسائرون هما من يتحملان ما حدث من خطأ باختيار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي"، مبينا أن "المرجعية طالبت بتسمية رئيس وزراء يرتضيه الشارع".

وأضاف، أن "المرشحين الثلاثة الذين قدمهم التيار الصدري اليوم لا تنطبق عليهم المعايير التي حددها الشارع"، مشيرا الى أن "رئيس الجمهورية التقى الكثير من النواب وزعماء الكتل وحاول الخروج من مأزق تسمية رئيس الحكومة الانتقالية".

ورأى الجادري الى أن "رئيس الجمهورية لا يملك الحق الدستوري بتسمية مرشح لرئاسة الوزراء دون الاتفاق مع الكتلة الأكبر"، موضحا ان "المحاصصة جعلت العراق يخسر الكثير من الكفاءات التي كان يمكن ان يمنح احدها رئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية".

وتابع، "يجب ان يكون رئيس الحكومة الانتقالية قادراً على انجاز ما مطلوب منه وفي البداية اولاً القدرة على إقامة انتخابات مبكرة خلال فترة أقصاها عام، ونخشى من ذهاب الفتح وسائرون نحو تسوية لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء".

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