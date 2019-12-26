جريمة نكراء لعصابات داعش الارهابية بين كركوك وتكريت

2019/12/26 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أرتكبت عصابات داعش الارهابية، جريمة نكراء في العراق.

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