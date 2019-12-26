النفط عند ذروته منذ أيلول بفعل آمال التجارة والمخزون الأمريكي

2019/12/26 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الخميس، مدعومة بآمال إنهاء حرب التجارة الأمريكية الصينية وتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

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