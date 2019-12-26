العثور على عراقي مشنوقاً في اليونان

2019/12/26 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ذكرت منظمة خيرية، الخميس، أن اثنين من طالبي اللجوء في اليونان، كانا يعيشان في فندق مكتظ باللاجئين، أقدما على الانتحار.

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