2019/12/26 | 22:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مدني من بابل، يوم الخميس، أن قوة أمنية اعتقلت محتجين وسط الحلة حاولوا قطع جسر الثورة بوضع الحجارة وحرق الاطارات .وقال المصدر، إن “أربعة محتجين اعتقلتهم القوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال محتجين حاولوا غلق مجسر الثورة في بابل) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال محتجين حاولوا غلق مجسر الثورة في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).