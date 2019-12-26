ائتلاف دولة القانون امتناع المرجعية الدينية عن الخوض بالشأن السياسي لهذه الاسباب!

2019/12/26 | 22:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، الخميس امتناع المرجعية الدينية عن الخوض بالشأن السياسي بخطبة الجمعة المقررة يوم غد، الى كونها رسالة واضحة لرئيس الجمهورية برهم صالح فيما […]

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