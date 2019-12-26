ائتلاف النصر: نرفض استقالة الرئيس صالح وندعوه للاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية

2019/12/26 | 22:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، رفضه لاستقالة رئيس الجمهورية ابرهم صالح،

ودعا الائتلاف في بيان، الرئيس صالح لسحب استقالته والاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية، مؤكدا انّ المصالح الوطنية والشرعية الشعبية تقتضيان من القوى السياسية دعم الحلول الملبية لطموحات الشعب، وترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة.

وشدد البيان، على ضرورة اجراء تغيير جوهري على معادلة الحكم الحالية بما يؤسس لمرحلة مؤقتة قادرة على اخراج البلاد من ازمتها، مبينا أن الاصرار على بقاء هذه المعادلة سيقود الى المجهول، وستتحمل القوى الرافضة لإجراء اصلاحات حقيقية كامل المسؤولية امام الله والوطن والتاريخ.

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