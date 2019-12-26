مقتل 7 أشخاص في هجومين منفصلين بالعراق

2019/12/26 | 22:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكدت مصادر أمنية أن مسلحي داعش أقدموا على إعدام 6 مدنيين بين محافظي #كركوك و #صلاح الدين، فيما أعلنت خلية #الإعلام_الأمني، اليوم الخميس، عن مقتل مدني واصابة […]

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