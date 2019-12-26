المرور العامة تضبط منتسبين بينهم ضابط يطبعون لوحات خارج السياقات القانونية

2019/12/26 | 22:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن ضبط ثلاثة منتسبين بينهم ضابط كانوا يطبعون لوحات مرورية خارج السياقات القانونية.

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