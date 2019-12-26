المحكمة الدستورية التركية تقر بعدم شرعية حجب موسوعة

2019/12/26 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تركيا

قضت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، بأن "قرار السلطات حجب موقع موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية يمثل انتهاكا حقوقيا، ما يمهد الطريق لرفع

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