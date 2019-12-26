2019/12/26 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

توقعت الأرصاد الجوية، عاليوم الخمس، ان "تساقط أمطار شديدة الغزارة في الشمال الليلة ومتوسطة في بغداد غداً الجمعة.

وذكر المتنبئ الجوي، صادق عطية،

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