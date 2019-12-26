2019/12/26 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد عدد من نواب الكتل الكردستانية، بموقف رئيس الجمهورية برهم صالح، المتمثل بإعلانه الاستعداد لتقديم استقالته من منصبه.

وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في تصريح، ان الكتل الكردستانية تثمن موقف الرئيس صالح، مبينا ان كتلة الحزب ستلتزم بقرار قيادته بشأن قبول الاستقالة او رفضها، فيما أوضحت النائب عن كتلة حركة التغيير بهار محمود، ان رئيس الجمهورية أكد بموقفه الأخير، انه لم يكن مستعدا لخرق الدستور، او الرضوخ لضغوط الكتل السياسية، مبينة انها لن تصوت على اقالة رئيس الجمهورية عند عرضها على البرلمان، حالها حال كثير من أعضاء الكتلة او الكتل الأخرى التي أعربت عن رفضها الاستقالة.

من جهته صرح عضو كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، بأنه يحترم موقف الرئيس صالح، مشيرا الى اعتقاده بأن البلاد بحاجة الان الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وفي السياق ذاته وصف عضو كتلة الجماعة الإسلامية سليم شوشكيي، وضع الرئيس صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، بأنه ضغط على الكتل السياسية، وتنسيق مع المتظاهرين للتوصل الى تسمية رئيس للوزراء مستقل يلبي مطالبهم.

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