شرطي في بابل يعيد مبلغاً ضخماً لأصحابه

2019/12/26 | 22:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كرم قائد شرطة بابل اللواء علي حسن المفوض {باسم سعدي} المنسوب الى شرطة حماية مستشفى الحلة الجراحي بعد إعادته مبلغ أربعين ألف دولار لأصحابها أثناء أداء واجبه ضمن المستشفى ليكون حافزاً له ولأقرانه في الحفاظ على المال العام والخاص".

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