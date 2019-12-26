بسبب “أخطاء جسيمة” إيقاف حكم مغربي مدى الحياة

2019/12/26 | 23:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف الحكم الدولي هشام التيازي لارتكابه “أخطاء جسيمة” خلال مباراة في المرحلة العاشرة من الدوري المحلي في عطلة نهاية الأسبوع، وقيامه باحتساب أربع ركلات جزاء.[…]

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