النصر: صالح هدد بالطائرات المسيرة في حال تمرير مرشح البناء

2019/12/26 | 23:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف عضو ائتلاف النصر، محمد عبد ربه، اليوم الخميس، ان "رئيس الجمهورية هدد بالطائرات المسيرة في حال تمرير مرشح البناء".

وقال عبد ربه

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