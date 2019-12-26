مصدر: الحشد يهرع لمساندة القوات الامنية التي تصدت لعتر داعشي شمالي ديالى

2019/12/26 | 23:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بتوجه قوة من الحشد الشعبي الى شمال محافظة ديالى لمساندة القوات الامنية".

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "عناصر

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