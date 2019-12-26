إعادة مسافر عراقي من مطار بيروت الى بغداد بحوزته جواز سفر مزور

2019/12/26 | 23:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية/ منفذ مطار البصرة الدولي، اليوم الخميس، أن السلطات اللبنانية إعادت مسافر عراقي على متن الخطوط الجوية اللبنانية بحوزته جواز سفر بريطاني ووثائق مزورة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "السلطات اللبنانية إعادت مسافر عراقي على متن الخطوط الجوية اللبنانية لدى وصوله إلى بيروت، بحوزته جواز سفر بريطاني ووثائق مزورة"، غير عائده له بعد استخدامها لغرض السفر الى بريطانيا مع العرض تمت مغادرته العراق بجواز سفر عراقي".

واضافت "تمت إحالته الى مركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ بالتعاون مع مكتب جوازات المطار".

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