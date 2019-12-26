بالصورة .. معتصمو التحرير يقدمون شكرهم للرئيس صالح لانحيازه الى الشعب

2019/12/26 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد معتصمو التحرير يقدمونَ شكرهم لرئيس الجمهورية، لإنحيازهِ للشعب في رفض مرشحي القوى السياسية الحاكمة،

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