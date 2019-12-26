ماذا قال الصحافي اللبناني غسان شربل عن استقالة الرئيس العراقي برهم صالح

2019/12/26 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد غرد الصحافي اللبناني ورئيس تحرير صحيفة الشرق الاوسط غسان شربل،على صفحته بتويتر ، بشان تقديم رئيس جمهورية العراق برهم صالح الى مجلس النواب اليوم الخميس ،قائلا :

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