كربلاء: قوة امنية تعتقل اشخاصا حاولوا حرق الاطارات والاعتداء على محال تجارية

2019/12/26 | 23:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بان قوة امنية تعتقل اشخاصا حاولوا حرق الاطارات والاعتداء على محال تجارية في بكربلاء.وقال المصدر ، ان “القوات الامنية داهمت حي النقيب في كربلاء واعتقلت […]

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