قوة امنية تعتقل اشخاصا حاولوا حرق الاطارات والاعتداء على محال تجارية بكربلاء

2019/12/26 | 23:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بان قوة امنية تعتقل اشخاصا حاولوا حرق الاطارات والاعتداء على محال تجارية في بكربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية داهمت حي النقيب في كربلاء واعتقلت مجموعة اشخاص حاولوا حرق الاطارات في الطرقات واثارة الفوضى في شارع السناتر بالمحافظة".

واضاف المصدر ان "هؤلاء حاولوا الاعتداء على المحال التجارية في الشارع".

يذكر ان اعمال شغب حدثت مساء امس في شارع السناتر ب‍كربلاء، ادت الى وقوع اصابات والحاق اضرار مادية في عدد من المحال التجارية اضافة الى حرق كرفانات مصرف الـTBI.





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