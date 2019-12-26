معتصموا التحرير يشكرون صالح لموقفه ويعدوه لمغادرة مرشحي الأحزاب

2019/12/26 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رفع المعتصمون في ساحة التحرير لافتة تعبر عن الشكر لرئيس الجمهورية بعد الموقف الذي اتخذه برفض المرشحين الذين تقدمت بهم كتلة البناء وتلويحه بالاستقالة.ودعت اللافتة الى عدم الخضوع لمطالب الأحزاب المهيمنة وتقديم مرشح يمثل مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد قدم طلبا الى رئيس مجلس النواب يظهر استعداده الاستقالة […]

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