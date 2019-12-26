انتحار أمير نرويجي شاب

2019/12/26 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفي الأمير والكاتب النرويجي آري بيهن، زوج الأميرة النرويجية مارثا لويز السابق، عن عمر ناهز 47 عاما، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الأمير.والمفاجئ هو أن موت الأمير لم يكن طبيعيا وقال جير هاكنسوند في بيان إن الأمير “وضع حدا لحياته” نقلا عن وكالة فرانس برس.وقال ملك وملكة النرويج في بيان لهما إن […]

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