2019/12/26 | 23:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرض الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، إلى موقف اضطره للاختفاء مدة عام كامل، بحسب ما روته فنانة مصرية شهيرة.وبحسب ما قالته الفنانة عفاف شعيب، للإعلامي محمد الغيطي، فإن الأخير كشف في برنامجه على فضائية “الحدث اليوم” المصرية، أمس الأربعاء، أن الراحل هيثم أحمد زكي تعرض لموقف وقت اندلاع ثورة 25 كانون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏معلومات مفاجئة لأول مرة عن “هيثم أحمد زكي”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏معلومات مفاجئة لأول مرة عن “هيثم أحمد زكي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).