المرصد السوري: دخول رتل عسكري تركي جديد الى الأراضي السورية

2019/12/26 | 23:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن دخول قوات عسكرية تركية جديدة الى الأراضي السورية.

وأشار المرصد في بيان الى رصد دخول رتل عسكري تركي، مؤلف من اكثر من خمس وثمانين آلية عسكرية الى داخل البلاد، عبر معبر كفر لوسين بريف إدلب الشمالي، مبينا ان جزءا من الرتل اتجه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، فيما توجه الجزء الثاني نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي.

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