9 أسباب تجعلك تبتعد عن شرب “الحليب”

2019/12/26 | 23:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تتحدث معظم الدراسات عن فوائد الحليب ومنتجات الألبان الصحية لنمو الجسم، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض المنصات تنذر بضرورة التوقف عن شرب الحليب.أهم هذه الأعراض، إذ أشارت إلى أن شرب الحليب يجعل الجسم يشعر بالنعاس، بالإضافة إلى إرهاق الجسم نظرا لصعوبة هضمه ويجهد الجسم وينهكه لمحاولة إنتاج المزيد من الطاقة […]

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