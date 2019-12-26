البناء: نرفض بشكل قاطع أي تبريرات أو عملية التفاف على الدستور

2019/12/26 | 23:23 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- طالب تحالف البناء، اليوم الخميس، مجلس النواب باتخاذ الأجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور وذكر بيان للتحالف تلقته /SNG/، انه “لقد حرصنا منذ اليوم الأول لأعلان نتائج الأنتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق حفاظا على السلم الأهلي وتحاشيا لحدوث أزمات ومشاكل تعكر فرحة العراقيين الكبرى بالأنتصار على تنظيم داعش الإرهابي ...

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