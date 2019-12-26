حكومة الوفاق تطلب رسمياً من تركيا دعكها عسكرياً ضد حفتر

2019/12/26 | 23:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، مساء اليوم الخميس، بأن حكومة الوفاق الليبية طلبت رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا.

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