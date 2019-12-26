الثقافة تخلد الفنان الراحل {سامي عبد الحميد} بنصب نصفي

2019/12/26 | 23:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني من على خشبة المسرح الوطني عن تنفيذ نصب نصفي للفنان الراحل {سامي عبد الحميد} من قبل دائرة الفنون العامة.

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