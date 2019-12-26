2019/12/26 | 23:23 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني من على خشبة المسرح الوطني عن تنفيذ نصب نصفي للفنان الراحل {سامي عبد الحميد} من قبل دائرة الفنون العامة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تخلد الفنان الراحل {سامي عبد الحميد} بنصب نصفي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تخلد الفنان الراحل {سامي عبد الحميد} بنصب نصفي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تخلد الفنان الراحل {سامي عبد الحميد} بنصب نصفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).