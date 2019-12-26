متظاهرو التحرير يشكرون برهم صالح.. تحالف “البناء” يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

2019/12/26 | 23:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أصدر تحالف البناء، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة أكد فيه على أن رئيس الجمهورية برهم صالح، خالف الدستور بعد اعتذاره عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر، مطالبا […]

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