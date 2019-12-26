2019/12/26 | 23:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقعت الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار شديدة الغزارة في الشمال الليلة ومتوسطة في بغداد غداً الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار في الشمال هذه الليلة وغدا في بغداد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار في الشمال هذه الليلة وغدا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).