البناء يرد على صالح ويدعو البرلمان الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

2019/12/26 | 23:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا تحالف البناء، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح، متهما الأخير بالحنث باليمين.

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