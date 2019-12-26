2019/12/26 | 23:29 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر عن التنافس الأمريكي- الإيراني على كسب عقول وقلوب سكان مواطنيه.
وبدأ بالحديث عن بلدة كراملش القريبة من مدنية الموصل وسكانها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التايمز: صراع أمريكي- إيراني على مسيحيي وشيعة سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبدأ بالحديث عن بلدة كراملش القريبة من مدنية الموصل وسكانها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التايمز: صراع أمريكي- إيراني على مسيحيي وشيعة سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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