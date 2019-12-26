التايمز: صراع أمريكي- إيراني على مسيحيي وشيعة سهل نينوى

2019/12/26 | 23:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر عن التنافس الأمريكي- الإيراني على كسب عقول وقلوب سكان مواطنيه.وبدأ بالحديث عن بلدة كراملش القريبة من مدنية الموصل وسكانها […]

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