التايمز: صراع أمريكي- إيراني على مسيحيي وشيعة سهل نينوى


التايمز: صراع أمريكي- إيراني على مسيحيي وشيعة سهل نينوى
2019/12/26 | 23:29 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر عن التنافس الأمريكي- الإيراني على كسب عقول وقلوب سكان مواطنيه.

وبدأ بالحديث عن بلدة كراملش القريبة من مدنية الموصل وسكانها […]

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