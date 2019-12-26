سوري يتجاوز قرارات ترامب و يلمّ شمل عائلته في الولايات المتحدة

2019/12/26 | 23:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لم يخلف محمد حفار وعده لابنته جنا باستقدامها إلى الولايات المتحدة مهما كلفه الأمر، ليلتم شملها مع والديها وأخيها .بعد نحو عام من الانتظار وصلت جنا البالغة من العمر 15 عاماً إلى نيوجيرسي قادمة من دمشق، حيث بقيت عالقة هناك فيما تستقر أسرتها في الولايات المتحدة.حكاية محمد وابنته جنا حفار موطن سوري […]

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