2019/12/26 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بابل

كرم قائد شرطة بابل اللواء، علي حسن المفوض، اليوم الخميس، "باسم سعدي" المنسوب الى شرطة حماية مستشفى الحلة الجراحي بعد إعادته مبلغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة بابل تكرم احد منتسبيها لإعادته مبلغا بقيمة 40 الف دولار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة بابل تكرم احد منتسبيها لإعادته مبلغا بقيمة 40 الف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).