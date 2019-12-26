تعيبان: صالح تخلى عن مسؤولياته تجاه شعبه واستقالته ستضع العراق في فوهة المدفع

2019/12/26 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد عضو كتلة صادقون النيابية، عبد الامير تعيبان، اليوم الخميس، ان "رئيس الجمهورية تخلى عن مسؤولياته امام شعبه واستقالته خذلان للشعب العراقي".

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