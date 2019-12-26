ملخص لما شهده العراق اليوم الخميس حتى الان

2019/12/26 | 23:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهد العراق اليوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تطورات سياسية مختلفة، وأحداثًا أمنية متفاوتة، نلخص لكم أبرز ما حدث خلال اليوم:ديالى: دفعت الحكومة العراقية بقوات خاصة صوب بلدة أبي صيدا بـمحافظة ديالى، لتنفيذ عملية عسكرية لفرض الأمن فيها، على خلفية الاضطرابات التي نجمت عن خلافات بين فصائل مليشيا متنازعة على إدارتها، والتي حولتها إلى منطقة رعب.سياسي: أكد عضو مجلس النواب، سليم همزة، اليوم الخميس، ان مجلس النواب له اجهزة الكترونية لاحتساب الاصوات من حيث النصاب ونوع التصويت وبأدق التفاصيل لكن هذه الاجهزة تم رفعها من البرلمان ولا تستخدم وهذا دليل واصح على عدم وجود الشفافية وارادة تمرير القوانين والقرارات.سياسي: توقع مراقبون أن تُعلن رئاسة الجمهورية “اليوم الخميس” عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد تسمية كتلة البناء محافظ البصرة الحالي “أسعد العيداني” مرشحا لها للمنصب.سياسي: أكدت نقابة الفنانين العراقيين، ان العديد من الفنانين تعرضوا إلى الإصابة والتهديد والوعيد بالتصفية والاختطاف والقتل بسبب مواقفهم المشرفة مع التظاهرات، فيما اشارت الى ان ذلك دفعنا للإصرار وتضاعفت أعداد الفنانين داخل وخارج العراق في ساحات التظاهر.أمني: قال عضو مجلس النواب “رامي السكيني”، اليوم الخميس، ان التحقيقات باغتيالات الناشطين غير واضحة، مشيراً الى ان الحكومة لديها المعلومات عن من يقف وراء تلك الاغتيالات.أمني: أغلق المتظاهرون طرقاً عدة في بغداد ومحافظات اخرى بالإطارات المشتعلة، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام السياسي في حين ان قادة الكتل السياسية ما زالوا يتفاوضون بحثاً عن مرشح بديل عن رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.أمني: اكد عضة مجلس النواب “نايف الشمري”، اليوم الخميس، أن اللجنة المركزية لتعويض المتضررين لم تعوض احدا منذ اكثر من عامين على انتهاء علميات التحرير، فيما اشار الى أن النازحين مازالوا حتى الان خارج مناطقهم.أمني: أغلق متظاهرون عراقيون الخميس طرقا، بعضها بإطارات سيارات مشتعلة، في بغداد ومدن في جنوب العراق، ضمن احتجاجات غاضبة ضد القادة السياسيين الذين ما زالوا يتفاوضون للبحث عن مرشح بديل من رئيس الوزراء المستقيل.أمني: أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل مدني واصابة اثنين آخرين باطلاق نار مباشر استهدف عجلة كانوا يستقلونها على طريق العلم كركوك.سياسي: أكد عضو مجلس النواب صباح الساعدي، اليوم الخميس، ان الاحزاب التي قادت البلد خلال الـ16 عاما الماضية لم تنتج سوى الفساد والدمار، فيما بين انه لا يمكن القبول برئيس وزراء من نفس رحم المحاصصة.سياسي: أعلن أعضاء في مجلس النواب العراقي من كتل سياسية مختلفة، الخميس، رفضهم لاستقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، من منصبه.سياسي: بدأت انتقادات الخبراء القانونيين والمثقفين و الشارع العراقي، تتوالى بعد ساعات على اعتماد القانون في مجلس النواب وظهرت شكوك إزاء إمكانية عمل القانون كما يروج له، خصوصا أن الحراك لم يطالب بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل باستبعاد الطبقة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب وإعطاء الشعب صوتا أكبر في اختيار من يخدمه.سياسي: نقيب المعلمي عباس السوداني ينفي صلة النقابة بالاضراب المستمر لغاية الان ويؤكد أن النقابة دعت لتعليق الاضراب من تاريخ 27 تشرين الثاني الماضيسياسي: الخبير القانوني علي التميمي يؤكد أن استقالة رئيس الجمهورية ستكون سارية المفعول بعد اسبوع من تقديمها في حال عدم سحبها ويشير إلى ان رئيس البرلمان سيتولى مهام رئاسة الجمهورية ويقدم خلال شهر مرشحا لرئاسة الجمهوريةسياسي: اختطاف الناشط الحر محمد بعد مغادرته ساحة التحرير وسط بغداد ومصادر ترجح مسؤولية الميليشيات عن الحادثةسياسي: رئيس الجمهورية برهم صالح يرفض تمرير مرشح تحالف البناء أسعد العيداني لرئاسة الوزراء ويضع استقالته أمام مجلس النواب ليتخذ ما يراه مناسبا بشانهاسياسي: الناشطة الكربلائية مآثر طالب تتهم القوات الأمنية في المحافظة بالتقصير تجاه حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وذلك على خلفية اعتداء مجاميع يرجح انتمائها لميليشيات وفصائل مسلحة على العديد من المحال التجارية في شارع السناتر وسط كربلاء ليلة أمسسياسي: جامعة الموصل تؤكد تعرضها لضغوطات وتهديدات من جهات متنفذة وتعلن رفضها المطلق لتدخل الاحزاب بعملهاسياسي: النائب عن تحالف سائرون صادق السلطي يقول إن تحالفه لن يصوت داخل مجلس النواب على أي مرشح تقدمه الأحزاب والكتل السياسية لرئاسة الحكومةسياسي: النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي يكشف عن أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراءسياسي: ائتلاف الوطنية يؤكد أن الأحزاب التي تمتلك السلاح والمال هي المستفيد الأكبر من قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان الثلاثاء الماضي، محذرا من أن القانون الجيد سيكرس هيمنة الأحزاب الحاليةسياسي: النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، يعلن رفض تحالفه ترشيح تحالف البناء لمحافظ البصرة أسعد العيداني، فيما عبر عن موقف التحالف المؤيد لترشيح النائب فائق الشيخ علي، والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي للمنصبسياسي: نقابة الفنانين العراقيين تخرج عن صمتها وتؤكد أن التهديد والوعيد بالتصفية والاختطاف والقتل دفعها للاصرار على دعم الحركة الاحتجاجية والمشاركة بأعداد أكبر من الفنانين داخل وخارج العراق في ساحات التظاهر.

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