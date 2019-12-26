النائب الكربولي لـ(دجلة): رئيس الجمهورية اتخذ قرارا شجاعا و اخذ بمطالب الشعب

2019/12/26 | 23:32 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح اتخذ قرارا شجاعا و اخذ بمطالب الشعب.وقال الكربولي في حديثه لـ(دجلة) إن شباب التظاهرات...

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