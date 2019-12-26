العيداني لـ(دجلة): برهم صالح لم يستقيل و لم يُكلف مرشحا إنما ترك الاوضاع دون حلول

2019/12/26 | 23:32 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يستقيل و لم يُكلف مرشحا إنما ترك الاوضاع دون حلول.وقال العيداني في حديثه لـ(دجلة) إن الأحاديث...

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