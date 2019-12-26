الملا: مافعله رئيس الجمهورية يذكرنا بالسياسة الرصينة ايام نشأة الدولة

2019/12/26 | 23:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد القيادي في تحالف الاصلاح والإعمار وعضو مجلس النواب السابق، حيدر الملا، اليوم الخميس، ان مافعله رئيس الجمهورية برهم صالح يذكرنا بالسياسة الرصينة ايام نشأة الدولة.

وقال في تغريدة على تويتر تابعتها "الغد برس"، ان "ما فعله برهم صالح اليوم يذكرنا بالسياسة الرصينة ايام نشأة الدولة في بدايات القرن الماضي، سياسيون ومسؤولون تنفيذيون كبار يتجرعون المر صمتاً لتحقيق مصلحة البلاد العليا".

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