2019/12/26 | 23:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف سائرون، رياض المسعودي، ان ائتلافه لم يتبنى أي شخصية ترشح لرئاسة الوزراء، فيما قدم النصح لتحالف البناء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: لن نتبنى أي شخصية.. وهذه نصيحته للبناء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون: لن نتبنى أي شخصية.. وهذه نصيحته للبناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).