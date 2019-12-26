2019/12/26 | 23:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب السابق، محمد عبد ربه، بان استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح جاءت لتجنب الشارع من الانفلات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: صالح جنب الشارع من الانفلات والبناء ليس الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: صالح جنب الشارع من الانفلات والبناء ليس الكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).