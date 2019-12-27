كتائب حزب الله: يجب عدم السماح بفرض شخصيات معروفة بعمالتها ومجاهرتها بالفسوق

2019/12/27 | 00:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعت كتائب حزب الله، اليوم الخميس، بعدم السماح بفرض شخصيات معروفة بعمالتها للأميركي او بوضاعتها ومجاهرتها بالفسوق.

وذكر بيان للكتائب حصلت عليه "العهد

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