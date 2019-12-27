قانوني يوضح الى من ستتحول صلاحيات رئيس الجمهورية بعد استقالته

2019/12/27 | 00:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، لمن ستنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الاستقالة ومن سيكلف رئيساً للوزراء.

وقال التميمي، في تصريح صحفي،

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